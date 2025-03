Na semana Gre-Nal, Inter sobe o tom em nota contrária à decisão do TJD-RS

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) adiou o julgamento do técnico Gustavo Quinteros, do zagueiro Jemerson e de dirigentes da dupla Gre-Nal para depois do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Isso significa que eles estarão à disposição para o clássico 446, neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. Em repúdio à decisão do órgão, o Inter emitiu uma nota oficial nesta quarta e subiu o tom. A decisão do TJD foi um acato ao pedido do Grêmio para que a sessão fosse adiada. Do lado vermelho, o diretor esportivo, D'Alessandro, é quem seria julgado por falas antidesportivas contra a arbitragem da competição.

“O Sport Club Internacional manifesta sua indignação diante das decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) em relação ao adiamento do julgamento que seria realizado às 17h de terça-feira (11/03)”, explicou o clube, descontente com o envolvimento de Marcelo Cabral de Azambuja, presidente da comissão disciplinar que julgará o caso e conselheiro do Grêmio. O nome do cartola, no entanto, não foi citado no pronunciamento.

O Colorado também informa que “a partir desta data e enquanto o TJD/RS for constituído por conselheiros atuantes politicamente nos clubes que disputam o certame e que conjuntamente desempenhem suas funções junto à Corte, nossa Instituição não atuará presencialmente nas sessões de julgamento dos processos em que estes auditores (conselheiros) estejam designados até que o impedimento ou suspeição seja declarada”.

À parte das polêmicas dentro das quatro linhas, o Inter segue os treinos no CT Parque Gigante, de olho na decisão do Estadual. Nesta quarta, a atividade ocorreu com os portões fechados, que devem seguir assim até sábado, quando se encerra a preparação.

Com os principais retornos do departamento médico garantidos no jogo de ida, o técnico Roger Machado deve relacionar o mesmo grupo que venceu por 2 a 0 na Arena. Na escalação, projeta-se que ele mantenha o onze inicial, ainda Wesley e Borré façam sombra para Carbonero e Valencia no ataque.

Ainda nesta quarta, o clube viu esgotarem os ingressos duas horas após a abertura das vendas para as modalidades restantes de associados. Sem entradas disponíveis, a expectativa é de um público na casa dos 50 mil torcedores no Beira-Rio. No setor visitante, assim como no primeiro jogo, serão disponibilizados dois mil bilhetes.