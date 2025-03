Grêmio solicita ao TJD adiamento do julgamento de Gustavo Quinteros

O Grêmio encaminhou, na manhã desta segunda-feira (10), um pedido ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) solicitando o adiamento do julgamento do técnico Gustavo Quinteros e de três dirigentes do clube, que ocorreria às 17h desta terça-feira (11). A justificativa para a alteração se dá pela ausência de todos os indiciados em Porto Alegre.

O não-comparecimento dos julgados é resultado do confronto contra o Athletic, pela Copa do Brasil, que ocorre na próxima quarta-feira (12), às 19h30min. Assim sendo, não seria possível o exercício da autodefesa no julgamento, visto que o Tricolor iniciará o deslocamento para São João del Rei no início da tarde de terça-feira.

Quinteros foi denunciado por agressão física ocorrida no confronto contra o Juventude na semifinal do Gauchão. O técnico, que direcionou um soco ao rosto do atacante Enio, pode pegar até 15 jogos de suspensão. O vice-presidente Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto também foram denunciados por conta de declarações sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho. As críticas severas à equipe de arbitragem podem resultar em punições, com a possibilidade de multas ou suspensões para os dirigentes envolvidos.

O desfecho do pedido de adiamento ainda depende da análise do TJD-RS, e a expectativa é que uma decisão sobre a solicitação seja tomada antes da audiência marcada, a tempo do treinador comandar o time diante do Athletic. A grande incógnita é a presença de Quinteros no Gre-Nal 446 que definirá o título do Campeonato Gaúcho. O Tricolor perdeu a partia de ida por 2 a 0 e precisará igular ou superar o placar para connquistar o octacampeonato, no Beira-Rio, domingo, às 16h.