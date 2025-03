Rochet aparece pela primeira vez no ano entre os relacionados

Com uma semana recheada de jogadores retornando do departamento médico (DM), mais uma grata surpresa: Rochet está na lista de relacionados para o Gre-Nal 445. O Inter iniciou sua concentração para o confronto de ida da grande decisão do Campeonato Gaúcho com a presença do goleiro - que ainda não havia sido relacionado no ano -, Alan Patrick, Borré, Wesley e Bruno Henrique. Todos estavam entregues ao DM e retornam para o confronto contra o maior rival neste sábado (8), às 17h45min, na Arena.

Os jogadores de linha já eram aguardados na relação para o clássico. O camisa 10 está recuperado do estiramento no ligamento do tornozelo direito e será titular na primeira partida da decisão. Os atacantes também tiveram significativa melhora de suas lesões, porém, a tendência é de começarem no banco de reservas e serem opções para Roger Machado ao longo do jogo. Bruno Henrique deve assumir a posição ao lado de Fernando.



Mas o nome que ninguém esperava era o do goleiro uruguaio. Fora de ação desde o dia 8 de dezembro, na derrota para o Fortaleza por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 1 não esteve presente em nenhum jogo na atual temporada. Rochet estava se recuperando de uma tendinose no joelho, e viu Anthoni, seu substituto, dar conta do recado e acumular boa atuações.

Anthoni é o nome inicial da melhor defesa do Gauchão. Ao todo foram apenas cinco gols sofridos e participação de 100% nos jogos do Estadual. Com isso, a tendência é que Roger Machado escale um time com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Valencia (Borré).