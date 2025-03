Inter encara o Gre-Nal 445 desfalcado, mas Alan Patrick retorna como esperança

Na final mais importante do século no Campeonato Gaúcho, o Inter visita o Grêmio neste sábado (8), às 17h45min, na Arena. Válido pelo jogo de ida da decisão, o confronto é o segundo entre as equipes na temporada. No primeiro, no dia 8 de fevereiro, o time foi a campo com uma formação diferente na linha de frente e, agora, luta para recuperar seus protagonistas entregues ao departamento médico. Dentro das quatro linhas, a missão do time vermelho é impedir o octacampeonato estadual do rival. Feito que apenas o Colorado conseguiu, entre 1969 e 1976.

Ao longo da campanha, o técnico Roger Machado se desdobrou para encontrar equilíbrio em uma equipe desmantelada pelos desfalques. Sem Rochet, Mercado, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho desde o início, o comandante ainda perdeu Bruno Gomes, Wesley e Wanderson, sem contar os dois recém recuperados Alan Patrick e Borré. E aí está a esperança do torcedor: no retorno do capitão e camisa 10, que será titular após um estiramento no ligamento do tornozelo direito.

Alan já treina com bola e reassume o comando do meio-campo. No grupo atual, ele é o mais experiente no clássico e tem números expressivos. No total, são dez jogos, seis vitórias, um empate e três derrotas. No recorte da invencibilidade vigente, de cinco partidas, o atleta de 35 anos é o cara do time, com dois gols e quatro assistências.

Roger ainda deve contar com Borré, de volta após uma lesão muscular na coxa, no banco de reservas. A única dúvida que deve permanecer até as horas prévias ao confronto é quanto ao parceiro de Fernando na volância.

Bruno Henrique, que deixou o campo com dores musculares na coxa na semifinal contra o Caxias, no sábado, não está confirmado. O titular da posição, Thiago Maia, não tem condições físicas por conta do período inativo durante a negociação frustrada com o Santos e estará, no máximo, entre os relacionados. Em um cenário sem o camisa 8, que tende a ser titular pelo caráter decisivo, Ronaldo é a única opção.

Dentre as dúvidas, desfalques e voltas, chama a atenção a cara nova do Inter para o clássico. Em relação ao Gre-Nal da 1ª fase, serão quatro mudanças no onze inicial, todas do meio para frente e nenhuma por opção técnica: Maia, Wanderson, Wesley e Borré dão lugar a Bruno Henrique ou Ronaldo, Vitinho, Carbonero e Valencia.

O treino desta sexta pela manhã encerra a preparação no CT Parque Gigante. A provável escalação, portanto, conta com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Valencia.