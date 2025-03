Grêmio e Inter repaginam os times para o Gre-Nal 445 em comparação ao último clássico

Com uma primeira amostra de igualdade no empate em 1 a 1 no Gre-Nal 444, na Arena, pela 1ª fase do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter se preparam para decidir o título estadual nos próximos dois finais de semana. As equipes, no entanto, vão a campo com escalações distintas em relação ao último clássico. Enquanto o Tricolor recebeu uma leva importante de reforços, o Colorado perdeu titulares por lesão. Agora, no duelo das 17h45min deeste sábado (8), também na Arena, os gremistas projetam sete ou oito alterações no onze inicial. Já os visitante preveem cinco caras novas.

LEIA MAIS: Fernando opina sobre retorno de Thiago Maia e jogadores lesionados no Inter

O técnico Gustavo Quinteros mudou a cara do time com os recém-chegados. Por isso, os defensores Tiago Volpi, Wagner Leonardo e Lucas Esteves e os atacantes Cristian Olivera e Amuzu estão cotados para estrear no clássico — volante Cuellar também ingressa no time, mas já enfrentou o Inter saindo do banco. Destes, apenas o último é dúvida, já que disputa posição com Aravena. Na zaga, outra mudança se dá pela suspensão de Jemerson, expulso contra o Juventude, no jogo de volta da semifinal. O jovem Gustavo Martins é seu substituto.

A provável escalação tricolor, portanto, conta com Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti, Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite. Apenas João Pedro, Villasanti, Cristaldo e Braithwaite estão mantidos. No primeiro Gre-Nal do ano, Quinteros foi a campo com Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Dodi, Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Do outro lado, o Colorado mantém a linha defensiva intacta, mas vê o ataque repaginado. No meio-campo, o técnico Roger Machado não tem Thiago Maia, que retornou de uma transferência fracassada junto ao Santos e não deve jogar por falta de ritmo. No ataque, Wanderson foi vendido para o Cruzeiro, enquanto Wesley e Borré estão lesionados. O colombiano, no entanto, ainda pode ser relacionado.

Já o camisa 10, Alan Patrick, está em fase final de recuperação do estiramento no ligamento do tornozelo e deve ir a campo. Em relação ao primeiro clássico do ano, Roger não recebeu reforços. A provável escalação tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero. Antes, no empate fora de casa, o comandante do Inter escalou Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Maia e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Wesley.