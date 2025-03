Fernando opina sobre retorno de Thiago Maia e jogadores lesionados no Inter

As prévias do Gre-Nal 445 reúnem falas importantes dos protagonistas. Nesta quarta-feira (5), o volante Fernando concedeu entrevista coletiva após o treino no CT Parque Gigante, que ocorreu com os portões fechados. Com polêmicas no extracampo, o experiente jogador de 38 anos comentou sobre a situação de Thiago Maia, seu parceiro no setor. Depois da ida ao Santos ser cancelada por conta de um desacordo dos paulistas com o Flamengo — iam assumir a dívida colorada com o Rubro-Negro mas não apresentaram garantias suficientes —, o meio-campista está de volta a Porto Alegre e reintegrado ao grupo de jogadores.

"Estou muito contente com o retorno dele. Ele sempre busca o melhor e agora vai continuar nos ajudando. É um jogador super importante para nós", comentou o camisa 5. A tendência, no entanto, é que Maia fique fora do clássico. Ele não vem treinando nos últimos dias e, por isso, não deve recuperar o ritmo de jogo.

Além do volante, outros quatro jogadores esperam o aval do departamento médico. Há mais tempo lesionados, Alan Patrick, Wesley e Borré trabalham para estar na decisão. "São jogadores importantíssimos. Tivemos muitas dificuldades por conta dessas ausências. Sabemos que é difícil te-los disponíveis para o primeiro jogo, mas esperamos que eles façam esse esforço para estar na final", comentou Fernando.

Por fim, seu novo parceiro após a "saída" de Maia também é dúvida. Bruno Henrique deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o Caxias, no sábado, ao alegar um problema muscular na coxa. Mesmo partindo da ideia de que ele jogará o Gre-Nal, como informou o técnico Roger Machado na coletiva após o jogo, o camisa 8 ainda não apareceu treinando com bola e pode ser preservado.

Quanto à taça, que pode voltar ao Beira-Rio depois de oito anos, o veterano se mostra empolgado e ciente do peso da final: "Sempre foi meu objetivo desde que cheguei aqui. Desde o primeiro dia. Sabemos da responsabilidade, da fome de ganhar títulos. Será uma final muito complicada, muito difícil, contra nosso grande rival, mas vamos fazer de tudo para conquistar o Gauchão e dar alegria para nosso torcedor".

O primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho está marcado para este sábado, às 17h45min, na Arena. A volta será no Beira-Rio, no final de semana seguinte. A tendência é que a partida seja marcada para domingo (16). De olho nos primeiros 90 minutos, o Inter encerra a preparação na sexta, com a definição da equipe de Roger.