Inter se reapresenta e avalia possíveis reforços do departamento médico

Duas semanas pautadas em Gre-Nal definem o Campeonato Gaúcho. Do lado do Inter, o grupo se reapresentou nesta terça-feira (4), no CT Parque Gigante, para o primeiro treino de olho no clássico de sábado, confirmado para às 17h45min, na Arena. Para o jogo de ida da grande final, o técnico Roger Machado já espera poder contar com o retorno do meia Alan Patrick, ausente na semifinal com entorse no tornozelo direito. Na entrevista coletiva após a vitória de sábado sobre o Caxias, o comandante previu ao menos um reforço do departamento médico.

Outro destaque que pode estar de volta é o atacante Borré. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa e existe otimismo para que esteja, ao menos, à disposição no jogo de volta, no Beira-Rio. A dupla passou por uma bateria de testes nesta primeira atividade e será avaliada diariamente. Quem também participou do processo foi o atacante Wesley, que não deve estar apto. Seu problema também é muscular, na coxa e um pouco mais grave que o de Borré.

Por fim, o volante Bruno Henrique é mais um alerta para a comissão técnica. O camisa 8 foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo com o Grená, com um desconforto muscular na coxa esquerda. Entretanto, isso não deve impedi-lo de ir a campo. “Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo: ‘professor, senti pesar’. Vamos partir do princípio de que ele vai estar apto”, informou Roger, na coletiva.

Ao todo, serão quatro treinos na semana. A preparação se encerra na sexta com a definição da equipe. Roger também deve receber os contratados da reta final da janela de transferências, encerrada na sexta. Entretanto, o zagueiro Juninho e os meio-campistas Diego Rosa e Romero não estão aptos para disputar o Estadual, já que perderam o prazo de inscrição. Eles serão regularizados para a disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Fora das quatro linhas, o Colorado informou que concluiu as negociações com a empresa responsável pelo seguro do Beira-Rio e garantiu o ressarcimento de 18,9 milhões referentes ao prejuízo da enchente de maio do ano passado. O baque nos cofres foi de aproximadamente R$ 90 milhões, conforme divulgou o clube. “O valor total de ressarcimento alcançou R$ 18,9 milhões, sendo R$ 8,9 milhões provenientes da seguradora, R$ 6 milhões do auxílio da CBF e R$ 4 milhões do plano de recuperação da inadimplência”, explicou o Inter, em nota.