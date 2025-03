Inter vira sobre o Caxias e está de volta à final do Campeonato Gaúcho

O Inter não sofreu para confirmar o favoritismo sobre o Caxias e está na final do Campeonato Gaúcho depois de três anos. Neste sábado (1), no Beira-Rio, o time do técnico Roger Machado venceu o clube da Serra por 3 a 1, de virada, e fez valer a vantagem de 2 a 0 do jogo de ida da semifinal para avançar com 5 a 1 no placar agregado. Os gols da vitória foram marcados Valencia, duas vezes, e Vitinho. Tomas Bastos descontou. Agora, é Gre-Nal na decisão, com o jogo de ida em uma semana, na Arena, e o da volta entre os dias 15 e 16, na casa colorada.

O confronto iniciou como esperado. Domínio dos donos da casa e poucas ações ofensivas. Foi apenas aos 17, em uma escapada grená que Anthoni fez sua primeira grande intervenção ao parar o chute de Calyson, cruzado de canhota. Aos 30, Valencia respondeu com uma pedalada e o chute cruzado com a canhota, mas também parou no goleiro.

A carruagem ameaçou desandar aos 38, quando o árbitro foi ao VAR e marcou pênalti de Bruno Henrique, que bloqueou uma finalização com o braço aberto. Na cobrança, Tomas Bastos bateu seco e no meio para abrir o placar em Porto Alegre. Na sequência, o Bruno Henrique foi substituído por Ronaldo com dores musculares.

Na volta do intervalo, os mandantes empataram logo aos oito minutos com Valencia, que sofreu o pênalti e converteu a cobrança em uma batida rasteira, no canto e sem chances para o goleiro. No lance, o equatoriano foi derrubado pelo zagueiro Douglão e o árbitro manteve sua decisão ao ser chamado pelo VAR para revisão.

Imponente, o Colorado virou na sequência. Victor Gabriel acionou Bernabei na linha de fundo e o argentino cruzou rasteiro na pequena área para Vitinho, que chegou rasgando para completar. Valencia fechou a conta em um tento parecido aos 34. Dessa vez Braian Aguirre infiltrou e deixou o equatoriano na posição de completar para o fundo da rede. Logo depois, Lucca até fez o quarto, mas o assistente Valencia estava impedido.

Com o triunfo, o Inter segue invicto na temporada e tem a semana livre para treinos no CT Parque Gigante, de olho no jogo de ida da final do Estadual, em uma semana. A expectativa é que Roger possa contar com novas figuras no clássico. O meia Alan Patrick e o atacante Borré são os principais cotados para voltar a campo.

Inter (3) Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Carbonero (Yago Noal) e Gustavo Prado (Lucca); Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Caxias (1) Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Tomas Bastos e Calyson; Mantuan (Gabriel Lima) e Iago Santos (Nicholas). Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Roger Goulart.