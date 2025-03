Volpi fala sobre o bom momento no Grêmio e a expectativa pelo Gre-Nal 445

Após o segundo treino da semana no CT Luiz Carvalho, nesta terça-feira (4), o goleiro Tiago Volpi concedeu entrevista coletiva e projetou a final do Campeonato Gaúcho. O atleta foi fundamental na classificação sobre o Juventude, conquistada nos pênaltis. Dentro de campo, o Grêmio segue a preparação para o Gre-Nal 445 até sexta, antes do duelo na Arena, às 17h45min de sábado.

“Estamos muito tranquilos pelo que fizemos. Ganhamos a vaga dentro das quatro linhas, o direito de disputar a final. Honestamente, não importa o que estão falando do outro lado. Só nós sabemos o quanto trabalhamos. Somos merecedores de jogar essa final”, disse Volpi, ao ser questionado sobre a manifestação do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, creditando ao árbitro Anderson Daronco o avanço gremista sobre o Papo pelo gol do zagueiro Gustavo Martins, julgado irregular pelo mandatário.

Sobre o trabalho dentro de campo, o arqueiro celebra o momento positivo oriundo de seu desempenho nas disputas de pênaltis da temporada. Antes contestado pelo torcedor, hoje ele já recebe os “pedidos de desculpa” em reconhecimento à boa fase. “Disse na minha apresentação que não poderia reverter com palavras o que estava acontecendo. Pedi tempo para provar meu valor e a confiança da diretoria em mim. Agora é um cenário diferente, mas tenho consciência que o futebol é muito dinâmico e se eu não seguir trabalhando as coisas podem mudar muito rápido”, explicou.

Quanto ao clássico, o jogador de 34 anos se mostra animado pela partida decisiva: “Tem uma sensação especial e faz com que a gente queira ter esse protagonismo. Espero que não seja só do Tiago e sim um protagonismo de todo o Grêmio para que a gente possa conquistar esse octa”.

Ainda sobre a rivalidade, o arqueiro abordou os ânimos à flor da pele que costumam envolver o confronto. “Precisamos levar um certo grau de emoção para dentro do campo, mas chega um ponto que a razão precisa prevalecer para tomarmos atitudes inteligentes e executarmos o que fazemos durante a semana. Todos temos noção do que significa o Gre-Nal”.

No CT, o técnico Gustavo Quinteros comanda as atividades até sexta. Com o goleiro definido, ele também pode contar com os reforços dos atacantes Aravena e Amuzu, liberados pelo departamento médico. No entanto, o comandante não estará à frente da equipe na Arena, já que foi expulso por agredir o atacante Ênio, do Juventude, na reta final do jogo em uma confusão generalizada. Seu principal auxiliar, Leandro Desábato, é quem assina a súmula.