Defensoria Pública e Grêmio assinam termo para ações de combate ao racismo nos estádios

Ao longo da semana passada, membros da Administração Superior da Defensoria Pública do Estado se reuniram com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e com representantes do projeto Clube de Todos. No encontro, foi assinado um acordo de cooperação para realizar ações de enfrentamento ao racismo, educação em direitos e combate à violação dos direitos fundamentais no esporte.



O encontro celebrou o início oficial desta parceria com o resultado da primeira ação promovida em conjunto: uma cartilha denominada “Grêmio e Defensoria Pública: Uma aliança pelo respeito”. O material em tom educativo traz a importância da causa antirracista, resgata a memória de figuras históricas do Clube, além de detalhar a Lei Vini Jr., que vigora no RS desde julho de 2024, e as maneiras de identificar e denunciar um caso de racismo. Entre as ações previstas no acordo, está a divulgação deste material antes e durante os jogos do Grêmio.



Segundo a dirigente do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial (NUDIER), Gizane Mendina Rodrigues, “o futebol é uma das paixões nacionais, mobiliza os brasileiros e também reflete os desafios que a nossa sociedade enfrenta”. De acordo com ela, um desses desafios é o racismo. “Essa parceria traz Grêmio e Defensoria como representantes dessa necessidade de conscientização e de promoção da igualdade, do respeito e da empatia, dentro e fora do campo”, complementa. O termo foi assinado pelo defensor público-geral, Nilton Arnecke Maria e pelo presidente do Grêmio.



Alberto Guerra reforçou o comprometimento do clube com a causa antirracista. “Essa é uma luta diária do clube, na qual a gente está engajado há muitos anos. A gente fica muito feliz de poder assinar esse acordo com a Defensoria, para poder divulgar e erradicar de uma vez por todas o racismo dentro do futebol”, afirmou.

Juliano Ferrer, coordenador do projeto Clube de Todos, também esteve presente na reunião e celebrou a criação do material informativo. “Uma imensa alegria, mais uma ação concreta que a gente faz neste sentido”, declarou.



O acordo entre Grêmio e Defensoria tem validade durante o Campeonato Gaúcho de 2025 e será prorrogado por até 10 anos.