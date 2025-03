Pelo Gauchão, Grêmio vence o Juventude nos pênaltis e mantém vivo o sonho do octa

Segue vivo o sonho do octacampeonato. Na tarde deste sábado (1), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no estádio Alfredo Jaconi, marcado pela expulsão de Jemerson no final do primeiro tempo, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Juventude no tempo normal, mas passou nos pênaltis por 3 a 2 — placar agregado nos 180 minutos ficou em 3 a 3. Agora, o Tricolor espera a definição do duelo entre Inter e Caxias, às 21h30min, para conhecer seu adversário da grande final. O zagueiro Adriano Martins e o meia Mandaca marcaram os gols dos mandantes e o zagueiro Gustavo Martins descontou.

O primeiro tempo ficou marcado por uma blitz jaconera a partir dos 32 minutos. Primeiro, Jean Carlos, arriscou de longe e foi travado por Jemerson antes de ameaçar o goleiro Volpi. Depois, Batalla foi lançado por trás da defesa e parou no goleiro Volpi. O centroavante tentou de novo no lance seguinte com a canhota, de longe, e a bola passou rente à trave direita. Ainda antes do intervalo, Jemerson recebeu dois cartões amarelos em cinco minutos e foi expulso. Nas duas ocasiões, o zagueiro parou Gabriel Taliari em lances de projeção em direção ao gol.

Na etapa complementar a recompensa foi para quem estava melhor. Aos 21, Ênio recebeu pela esquerda e cruzou para o zagueiro Adriano Martins, que jogou como centroavante em uma cabeçada precisa, no canto, para abrir o placar. Depois de um período morno no confronto, Wagner Leonardo quase empatou aos 35. O defensor subiu mais que todo mundo no escanteio e testou com força, parando em um milagre do goleiro Gustavo.

Logo depois, aos 40, se fez valer o ditado: quem não faz, leva. Aos 43 anos, Nenê jogou como um ponta-esquerda indo ao fundo e cruzou para trás com precisão para Mandaca, que cabeceou de peixinho e fez o segundo. Mas foi aos 53 minutos em um lance mágico que o Grêmio levou o jogo para os pênaltis. Em um rebuliço na área, Gustavo Martins subiu no terceiro andar em uma bicicleta de almanaque, na qual a bola ainda triscou na trave antes de entrar.

E aí se instaurou a confusão. O árbitro Anderson Daronco demorou para validar o gol e as comissões técnicas invadiram o campo em protesto. Foram expulsos o técnico Gustavo Quinteros, pelo lado tricolor, e o zagueiro Reginaldo, pelo Alviverde. A decisão foi tomada em chamada do VAR. Na retomada do duelo, com o 2 a 1 no marcador e cada equipe com dez jogadores, foram jogados dois minutos até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, converteram para os mandantes: Giovani e Jadson. Nenê, Alan Ruschel e Ênio perderam e eliminaram suas equipes. Já pelo time da Capital, Wagner Leonardo, Arezo e Volpi marcaram seus tentos. Pavón e Villasanti, por outro lado, desperdiçaram.

Juventude (2)[2] Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Mina e Alan Ruschel; Giraldo (Mandaca), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Batalla, Erick Farias (Ênio) e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio (1)[3] Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (expulso), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti, Olivera (Edenilson), Cristaldo (Gustavo Martins) e Monsalve (Pavón); Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Anderson Daronco.