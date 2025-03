Gre-Nal 445, pela final do Gauchão, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Foram divulgadas as emissoras responsáveis pela transmissão do clássico Gre-Nal 445. A partida é válida pelo confronto de ida da final do Campeonato Gaúcho, neste sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio. A transmissão é responsabilidade na TV fica por conta da RBS TV, no canal 12. Na TV fechada, o Premiere é quem anuncia a partida, e o acesso é restrito aos assinantes. Pelo streaming, o canal pode ser encontrado no Amazon Prime.

O Gre-Nal deste sábado marca o retorno do clássico às finais do Estadual após três anos de ausência. Os objetivos das equipes são claros: o Grêmio quer igualar o octacampeonato histórico do rival após sete conquistas consecutivas. Já o Inter, que retorna a decisão após cair na semifinal nos últimos anos, quer defender o feito inédito e interromper a sequência tricolor. O octa colorado foi conquistado entre 1969 e 1976.