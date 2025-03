Ainda restam ingressos para o Gre-Nal 445, pela final do Campeonato Gaúcho

Restam pouco menos de 20 mil ingressos para o Gre-Nal 445, neste sábado (8), às 17h45min, na Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Na tarde desta quinta, o Grêmio anunciou que 30 mil bilhetes já foram comercializados. Do lado do Inter, as duas mil entradas disponibilizadas para o setor visitante esgotaram em dez minutos.