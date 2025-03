De olho na final, Grêmio tem retornos e precisará administrar o números de estrangeiros

Com a preparação voltada para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho contra o Inter, no próximo sábado (8), às 17h45min, na Arena, o Grêmio começa a projetar situações para o clássico decisivo. O Tricolor terá o retorno dos atacantes Aravena e Amuzu, que já estão recuperados de problemas físicos. O zagueiro Gustavo Martins e o auxiliar técnico Leandro Desábato substituem os suspensos Jemerson e Gustavo Quinteros, expulsos no jogo da classificação contra o Juventude.

A defesa gremista terá uma dupla inédita para o clássico Gre-Nal 445. Desde a chegada de Quinteros, Rodrigo Ely e Jemerson foram os responsáveis pelo maior número de jogos no comando defensivo. Ambos estão fora do clássico. Com essas ausências postas, o herói da classificação em Caxias do Sul, Gustavo Martins, se junta a Wagner Leonardo e inicia um novo capítulo na zaga tricolor. Martins tem dois jogos contra o Inter, somando uma vitória e uma derrota, já Leonardo, que assumiu a titularidade de Ely instantaneamente após a chegada, fará sua estreia contra o maior rival.

Com o problema da zaga resolvido, o comandante gremista precisará administrar outra questão: limite de estrangeiros. O técnico conta com a reincorporação ao elenco de Aravena, que recuperou-se de uma lesão na coxa esquerda, e Amuzu, ausência no último jogo por relatar dores, não teve lesão constatada. Assim, as duas novidades, somadas aos estrangeiros relacionados contra o Papo, extrapolam o número permitido de “gringos” em jogos de partidas nacionais.

Essa questão já foi debatida por Quinteros em outros momentos que falou em “se adequar a cada jogo”. Entretanto, esta será a primeira vez que o limite de nove jogadores nascidos fora do Brasil é excedido. A dúvida de quem fica de fora é entre os retornantes e Arezo, visto que Villasanti, Cuellar, Cristaldo, Monsalve, Cristian Olivera, Braithwaite e Pavón são os preteridos da comissão técnica nos jogos.

Estes "problemas" serão administrados durante o jogo por Leandro Desábato. O auxiliar técnico substui o líder da casa mata na primeira partida da final do Gauchão, que cumpre suspensão após confusão no jogo da Serra gaúcha. A expulsão será analisada e julgada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) nos próximos dias, podendo estender a punição e retirar o comandante da finalísima, no Beira-Rio.