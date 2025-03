Com novatos em Gre-Nal e sem Quinteros, Grêmio segue em busca do octa

O Grêmio recebe o Inter pela partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho neste sábado (8), às 17h45min, com a missão de levar uma vantagem para a partida de volta, no Beira- Rio. O Tricolor vem de cinco clássicos sem vencer o maior rival e conta com um time recheado de novatos para sair na frente na busca pelo octacampeonato. A comissão técnica finaliza as atividades na manhã desta sexta-feira e foca no duelo de ida diante do seu torcedor. Todavia, algumas baixas estão confirmadas: o técnico Gustavo Quinteros e os jogadores Jemerson e Cuellar estão fora da decisão.

Começando pelas ausências, o comandante da equipe cumpre suspensão após acertar um soco no rosto do jogador Ênio, do Juventude, na semifinal. O seu substituto na área técnica será o auxiliar Leandro Desábato, que comandou o time na vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, na 8ª rodada do Gauchão. Jemerson também foi expulso contra o Papo e será substituído por Gustavo Martins na linha defensiva. A outra ausência é Cuellar. O colombiano apresentou um edema no músculo adutor da coxa esquerda, após relatar dores no treino de quinta-feira, e deixará a vaga para Camilo na primeira função do meio campo.



Apesar dos desfalques, o time titular do Grêmio, em relação ao último clássico disputado, apresenta algumas caras novas. Os estreantes serão Volpi, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo, Cristian Olivera, Amuzu (que retorna de lesão) e Luan Cândido. Os dois últimos devem ser opção no banco de reservas. Nesta quinta, a direção encaminhou a renovação de contrato do atacante Braithwaite até o final de 2027, além de um reajuste salarial.

Após o encerramento das atividades, o onze inicial para o duelo deve ter Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve (Cristaldo) e Pavón (Amuzu); Braithwaite.