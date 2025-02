Inter anuncia segunda contratação desta sexta-feira

Após o, Sport Club Internacional anunciou o segundo reforço desta sexta-feira (28). O clube chegou a um acordo com o Midtjylland FC, da Dinamarca, para a contratação definitiva do zagueiro Juninho.

, destacando-se rapidamente. Em 2017, transferiu-se para o Palmeiras e, no ano seguinte, foi emprestado ao Atlético Mineiro. Em 2019, chegou ao Bahia, onde teve uma passagem marcante; com mais de 100 jogos pelo clube baiano, o zagueiro conquistou a Copa do Nordeste em 2021 e o Campeonato Baiano em 2020., da Dinamarca, tornando-se peça-chave na defesa e contribuindo para a conquista da Taça da Dinamarca na temporada 2021/22 e da Liga Dinamarquesa na temporada 2023/24. Com uma carreira sólida, Juninho chega para fortalecer o sistema defensivo do Internacional e contribuir para as próximas temporadas.