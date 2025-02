Inter anuncia contratação de meio campista formado na base do Grêmio

O Sport Club Internacional comunica a contratação do meio-campista Diego Rosa, que chega ao Clube por empréstimo do Bahia. O vínculo com o Colorado será válido até dezembro de 2025, com opção de aquisição definitiva de seu vínculo ao término do contrato. Diego estará disponível para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Internacional.