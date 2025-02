A um passo de voltar à final após três anos, Inter recebe o Caxias

O Inter se prepara nas quatro linhas do CT Parque Gigante para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, neste sábado (1º), às 21h30min, no Beira-Rio. Com a vantagem no placar agregado construída na vitória por 2 a 0 na Serra, com dois gols de Vitinho, o Colorado está virtualmente classificado e vai a campo para confirmar o favoritismo e voltar à final do Estadual após três anos. A preparação se encerra nesta sexta, em atividade fechada.

A iminente saída de Wanderson para o Cruzeiro obriga o técnico Roger Machado a definir o substituto do camisa 11, que não joga mais pelo clube. Os principais nomes do setor seguem no departamento médico — Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata — e Gustavo Prado deve assumir o posto. A provável escalação, portanto, conta com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Prado; Valencia.

Já os visitantes chegam motivados pela classificação na Copa do Brasil, conquistada no trinufo por 2 a 0 sobre o Dourados, do Mato Grosso do Sul, na quarta, fora de casa. Na posição de francoatirador, o time do técnico Luizinho Vieira precisa de dois gols para levar a decisão aos pênaltis e, em caso de goleada, passa direto. O Grená deve ser escalado com Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Mantuan), Vini Guedes e Tomas Bastos; Calyson, Welder e Richard.