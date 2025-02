Inter prepara pacotão de reforços para reta final da janela de transferências

Cobrado pelo torcedor por reforços para a sequência da temporada, o Inter está próximo de acertar a contratação de três jogadores de fora do País. Após a saída de Thiago Maia, o Colorado está em vias de anunciar o argentino Elián Irala, do San Lorenzo, e o ex-Grêmio Diego Rosa, do Lommel, da Bélgica. Ambos atuam como segundo volante e chegam para brigar por posição com Bruno Henrique. O terceiro nome é o zagueiro Juninho, que pertence ao Midtjylland, da Dinamarca. Ele foi treinado por Roger Machado no Bahia, entre 2019 e 2020.

A janela de transferências para que os clubes se acertem com jogadores de fora do Brasil fecha nesta sexta-feira (28). A direção trabalha para que os atletas estejam à disposição no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. O prazo de inscrição para o Gauchão já está encerrado.

O jovem Irala é quem irá custar mais. A oferta é de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos. Na defesa, Juninho custará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) divididos em seis parcelas.

Já Rosa chega da segunda divisão do campeonato belga. Ele foi revelado pelo Grêmio e foi vendido ao Grupo City, defendendo as cores do Bahia no Brasil. No exterior, ainda atuou pelo Manchester City e pelo Vizela, de Portugal. A informação é do jornalista Vagner Martins.

Por fim, o Inter também negocia com o meio-campista Igor Gomes. Este, no entanto, pertence ao Atlético-MG e, por isso, não há tanta urgência para sua chegada. Apesar da janela se encerrar nesta sexta, outro período para transações nacionais será aberto em março, antes do início do Brasileirão.