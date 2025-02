Inter: Thiago Maia vai a São Paulo para fechar com o Santos

Enfim a novela Thiago Maia está chegando ao fim. O volante de 27 anos, que está trocando o Inter pelo Santos, deixou Porto Alegre nesta terça-feira (25) à tarde, rumo à cidade litorânea de São Paulo. Ainda com documentos pendentes para que ocorra a assinatura do contrato, o meio-campista deve ser anunciado até o final desta semana. O Peixe encara com urgência a negociação para que o novo reforço seja inscrito até sexta-feira, data limite para novos jogadores no Campeonato Paulista. No domingo, o time de Neymar enfrenta o Bragantino, pelas quartas de final da competição.

O Colorado, por sua vez, segue atento ao mercado na busca de um substituto para a posição. Entretanto, no Campeonato Gaúcho, o prazo de inscrição já está encerrado e o técnico Roger Machado tem Bruno Henrique à disposição para atuar ao lado de Fernando. O reserva de ambos os veteranos é Ronaldo, já que Luis Otávio segue no departamento médico.

Mesmo assim, os gaúchos estão próximos de fechar com Elián Irala, volante argentino que pertence ao San Lorenzo. A proposta pelo jovem de 20 anos é de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos e, assim como a venda de Maia para o Santos, o negócio precisa ser fechado até sexta, quando se encerra a janela de transferências para os clubes brasileiros. O meio-campista, caso contratado, fica à disposição para os compromissos de março, pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, a equipe também disputa a Libertadores e a Copa do Brasil.

Outro nome que está na pauta é Igor Gomes, meia do Atlético-MG. Trata-se de um jogador que costuma jogar mais avançado e seria, em um primeiro momento, o reserva de Alan Patrick. As tratativas não tem relação e ambos podem jogar no Beira-Rio em breve.

No CT Parque Gigante, Roger segue a preparação para o duelo de sábado com o Caxias, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual. Com a vitória por 2 a 0 na ida, os mandante estão virtualmente classificado para a decisão do Estadual. A reapresentação do grupo ocorreu nesta terça e segue até sexta, na véspera do duelo.