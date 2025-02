Com a semana livre, Inter não prevê novidades contra o Caxias

Com a reapresentação marcada para esta terça-feira (25) pela manhã, no CT Parque Gigante, o Inter aproveita a semana livre de olho no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, no sábado. Virtualmente classificado para a decisão, o Colorado tem a vantagem construída na vitória por 2 a 0 como trunfo para uma partida sem sustos no Beira-Rio.

Essa é a tônica da eliminatória para os comandados de Roger Machado. Depois de uma atuação consistente no Estádio Centenário, ainda que sem brilho, a equipe do treinador de 49 anos pode perder por um gol de diferença que estará na final. Por isso, não existe pressa para o retorno de atletas lesionados no final de semana.

Dentre eles, o nome que mais gera expectativa é o de Alan Patrick. O meio-campista foi desfalque na Serra por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e sua recuperação prevê, no melhor dos cenários, que ele esteja apto para o próximo confronto. Entretanto, com a iminente final estadual nos dias 8 e 15 de março — datas base sujeitas à alteração —, o camisa 10 deve ser preservado para estar 100% contra Grêmio ou Juventude. Os atacantes Wesley e Borré, também protagonistas, não têm chance de ir a campo e devem perder o restante do Gauchão.

Dentro das quatro linhas, a partir do primeiro treino, Roger deve definir o onze inicial sem grandes surpresas. Os sete dias de descanso entre os jogos indicam que nenhum titular precisará descansar. A tendência, portanto, é que ele não promova nenhuma mudança, já que os reforços do departamento médico ainda estão longe.

Outro peso no favoritismo colorado é o foco do adversário, voltado à Copa do Brasil. Pela 1ª fase, o Caxias encara o Dourados nesta quarta, às 16h, no Mato Grosso do Sul. Com a premiação de R$ 830 mil por avançar na competição, o clube prioriza a situação financeira e sabe que, desportivamente, este é um objetivo mais plausível que buscar a virada em Porto Alegre.