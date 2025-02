Inter vence o Caxias por 2 a 0 no Centenário e encaminha vaga à final do Gauchão

Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter foi à Serra para encarar o Caxias e saiu do Estádio Centenário com a vitória pelo placar de 2 a 0. Com a vantagem colorada estabelecida e a classificação encaminhada neste sábado (22), as equipes voltam a se enfrentar em uma semana, no dia 1º de março, no Beira-Rio, para definir quem vai à final do Estadual. O atacante Vitinho foi o responsável pelos gols em Caxias do Sul.

O primeiro tempo ficou marcado pelo estudo entre duas equipes que custaram a ameaçar os goleiros. De um lado, os donos da casa se fecharam na defesa e apostaram em contra-ataques que não saíram do papel. Do outro, o time do técnico Roger Machado sentiu falta de Alan Patrick. Sem a figura do meia criativo para achar os espaços, a posse de bola amplamente superior se tornou inefetiva. O capitão e camisa 10 alvirrubro ainda é dúvida para o confronto em Porto Alegre.

Foi apenas entre os 35 e 37 minutos que as duas melhores chances apareceram. Primeiro, o atacante Richard escapou em velocidade, tirou do goleiro Anthoni e balançou a rede. No entanto, ele estava impedido e o bandeira marcou. Na sequência, Victor Gabriel subiu mais que todo mundo no escanteio cobrado por Wanderson e cabeceou com perigo, rente à trave.

Na volta do intervalo, o mesmo cenário de pouca inspiração. Pelo menos até os 22 minutos, quando os visitantes abriram o placar. Na primeira jogada trabalhada, Bruno Henrique lançou Aguirre pela lateral e o argentino acionou Vitinho na grande área, pela direita. O atacante, frio, limpou o marcador e bateu com a esquerda, que não é a boa, no canto contrário do goleiro Victor Golas, que pouco pode fazer.

Inspirado, Vitinho fez o segundo na sequência, aos 28. Confiante pela vantagem, o Colorado entrou na área pela direita mais uma vez e o camisa 28, acionado por Bruno Henrique, foi ao fundo para cruzar, mas “errou” a mira, enganou o goleiro e fez o gol quase sem ângulo.

Antes do apito final, Richard ainda teve a chance de diminuir para o Caxias, mas não aproveitou. Em jogada individual de Nicholas, a bola sobrou para o atacante grená próximo à pequena área, mas ele bateu por cima do travessão.

O Inter, agora, aproveita a semana livre para treinos de olho no jogo da volta, em sua casa. O time da Serra, no entanto, não tem o mesmo privilégio. Isso porque os comandados de Luizinho Vieira voltam a campo na quarta para enfrentar o Dourados, no Mato Grosso do Sul, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Caxias (0) Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan (Paulinho Souza), Nicholas e Tomas Bastos; Calyson (Iago Santos) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Inter (2) Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Wanderson (Gustavo Prado); Vitinho (Ramon), Valencia e Carbonero (Lucca). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima.