Inter aposta em histórico do lesionado Borré para uma eventual final do Gauchão

Rafael Borré, com uma lesão muscular na posterior da coxa, deve perder o restante do Campeonato Gaúcho. Entretanto, o Inter aposta no fator fisiológico do colombiano para que ele esteja, ao menos, à disposição do técnico Roger Machado em uma eventual final, nos finais de semana dos dias 8 e 15 de março.

Já não é a primeira vez que o atacante sofre com um problema muscular em Porto Alegre. No ano passado, entre o final de setembro e o início de outubro, ele também tratou uma contusão na coxa, se recuperou em menos de 20 dias e atuou no Gre-Nal 443, pelo Brasileirão, no Beira-Rio — foi o autor do gol da vitória colorada naquela ocasião.

Mesmo assim, é certo que Borré está fora dos jogos contra o Caxias, pela semifinal do Estadual. Os primeiros 90 dos 180 minutos que definem quem vai à decisão ocorrem neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. A volta está marcada para o dia 1º, no Beira-Rio. O substituto natural do camisa 19 é o equatoriano Enner Valencia.

A preparação para o duelo na Serra gaúcha se encerrou nesta sexta, em treino fechado no CT Parque Gigante. Além do problema no comando do ataque, Roger precisa contornar uma extensa lista de desfalques entre defesa e meio-campo. Alan Patrick e Wesley são baixas mais recentes, além daqueles que estão a mais tempo no departamento médico — Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Clayton Sampaio, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho.