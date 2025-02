Inter encara o Caxias na semi de olho em retorno à final após três anos

Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter vai à Serra enfrentar o Caxias, neste sábado (22), às 16h30min, no Estádio Centenário. Ainda invicto na temporada, o Colorado, que há três edições não chega na decisão estadual, encara a pressão de voltar a vencer o torneio depois de oito anos e evitar o octacampeonato do rival. Em oito jogos, seis vitórias e dois empates mostram uma equipe ajustada que, para esta reta final, precisará se reformular por conta de desfalques importantes. A última baixa veio nesta quinta-feira (20): o atacante Borre, com um desconforto muscular, está fora do duelo na Serra.

O principal deles, Alan Patrick, se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, apesar do otimismo para que ele jogue uma eventual final, sua presença nas semis está praticamente descartada. Já o atacante Wesley, com uma contusão muscular na coxa esquerda, deve perder o restante do Estadual. Por fim, o volante Thiago Maia está a caminho do Santos e não veste mais as cores do clube.

Mesmo assim, o quebra-cabeça do técnico Roger Machado parece estar montado. Ao abdicar da figura do “camisa 10”, ele opta pelo trio ofensivo Vitinho, Carbonero e valencia no ataque, e substitui Maia por Bruno Henrique na segunda função do meio-campo. A provável escalação colorada, portanto, tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wanderson e Carbonero; Vitinho e Valencia.

Outra opção no onze inicial, já testada neste ano, é com Wanderson assumindo a função de Alan Patrick e Valencia voltando ao banco de reservas. Ainda assim, são baixas as chances do equatoriano deixar o time após as boas atuações recentes.

Do outro lado, os mandantes chegam com o status de azarão. Sem o confronto direto na primeira fase como amostragem para o que está por vir — clubes ocuparam a mesma chave —, o presidente do Caxias, Roberto de Vargas, previu um duelo acirrado em entrevista à Rádio Gre-Nal: “que eles (Inter) venham preparados para jogar futebol, porque aqui o bicho vai pegar. O compromisso é deles. Nós somos o franco-atirador que está entrando para acabar com a festa”.

Sob o comando de Luizinho Vieira, o Grená deve ir a campo com Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran, Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson e Richard (Welder). O mando de campo foi definido pelas campanhas na primeira fase. Líder do Grupo B, o Inter define a semifinal no Beira-Rio e, por isso, o 2º colocado Caxias recebe o jogo de ida no Centenário.