Em coletiva, Bruno Henrique projeta titularidade no Inter na reta final do Gauchão

Dando sequência à semana livre para treinos no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (19), o técnico Roger Machado não contou com a presença do volante Thiago Maia, que permaneceu na academia e deve deixar o Inter ainda nesta semana, rumo ao Santos. Para o seu lugar nesta reta final de Campeonato Gaúcho, Bruno Henrique é o único nome à disposição e deve ser o titular contra o Caxias, neste sábado (22), às 16h30min, pelo jogo de ida da semifinal, no Estádio Centenário.

O camisa 8, que vem se destacando, concedeu entrevista coletiva após a atividade no CT, e falou sobre o momento vivido no Colorado e a expectativa pela reta final do Estadual. “Estou muito bem preparado, contente por ter iniciado no último jogo e sempre buscando o meu espaço”, comentou o meio-campista, que completou sobre a pressão para voltar a vencer a competição: “sabemos da nossa responsabilidade para poder brigar pela taça. Estou muito focado, trabalhando muito para conquistar meu espaço e também o principal, dar as vitórias e buscar o título gaúcho”.

Com a lesão de Alan Patrick, fora de ação nos duelos com o Grená, Bruno Henrique terá ainda mais responsabilidades na criação, já que o substituto do camisa 10 deve ser Valencia, formando uma dupla de ataque com Borré.

LEIA MAIS: Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Gaúcho

Outro nome para armação das jogadas é Bruno Tabata que, no entanto, voltou à academia após o departamento médico detectar uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, regredindo na preparação para estrear em 2025 — meia vem sofrendo com dores musculares desde a pré-temporada e por isso ainda não foi liberado para atuar.

De olho no confronto em Caxias do Sul, Roger comanda outros dois treinos no CT, na quinta e na sexta, sem grandes novidades no horizonte. A tendência é que o comandante mantenha a base que venceu o Monsoon no final de semana, com Wanderson, Vitinho e Carbonero brigando por duas vagas no time titular. Por fim, os jovens Gustavo Prado e Ricardo Mathias retornam da seleção brasileira sub-20 e também surgem como opção, ainda que correndo por fora.