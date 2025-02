Inter define reajuste de 25% na mensalidade dos sócios; confira os valores

Em votação na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Inter aprovou, por 187 votos a 10, a proposta do Conselho de Gestão para a atualização das mensalidades sociais do clube. O reajuste será de 25,43% e abrangerá todas as categorias de associação, com previsão de gerar um acréscimo de até R$ 25 milhões anuais na arrecadação colorada.

No evento, o presidente Alessandro Barcellos justificou a medida afirmando que, ao longo dos últimos 10 anos, houve apenas duas atualizações nas mensalidades, resultando em uma defasagem na receita de sócios. Segundo ele, a recomposição, que entrará em vigor em março, é essencial para manter a competitividade do clube.

"Os sócios e sócias sempre foram os principais patrocinadores do Internacional, e esse protagonismo histórico será reforçado por meio do combate à defasagem da última década. A recomposição permitirá maior capacidade financeira para o nosso clube", declarou.

Atualmente, o Inter conta com mais de 107 mil sócios em dia e cerca de 142 mil cadastrados. Quem optar por antecipar o pagamento das mensalidades de todo o ano de 2025 poderá manter os valores atuais, antes do reajuste, até o fim deste mês.

Como ficam os valores para cada categoria de sócio:



Carteira Vermelha — de R$ 137,50 para R$ 172,00



— de R$ 137,50 para R$ 172,00 Parque Gigante Contribuinte — de R$ 129,34 para R$ 162,00



— de R$ 129,34 para R$ 162,00 Parque Gigante Patrimonial — de R$ 124,44 para R$ 156,00



— de R$ 124,44 para R$ 156,00 Patrimonial — de R$ 79,75 para R$ 100,00



— de R$ 79,75 para R$ 100,00 Campeão do Mundo — de R$ 55 para R$ 69,00



— de R$ 55 para R$ 69,00 Parque Gigante Dependente — de R$ 38,50 para R$ 48,00



— de R$ 38,50 para R$ 48,00 Nada Vai Nos Separar — de R$ 27,50 para R$ 34,00



— de R$ 27,50 para R$ 34,00 Academia do Povo — de R$ 10,00 para R$ 12,00



— de R$ 10,00 para R$ 12,00 Coloradinho — de R$ 6,87 para R$ 9,00

Dentro dos gramados, o grupo colorado se reapresentou na tarde desta terça-feira (18) no CT Parque Gigante para o primeiro dos quatro treinos que antecedem o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, no sábado, na Serra. O técnico Roger Machado já sabe que não contará com Alan Patrick e Wesley, mas, agora, está em vias de perder mais um nome - dessa vez em definitivo.

Trata-se do volante Thiago Maia, protagonista de uma longa novela entre o clube gaúcho e o Santos. Desta vez, ao que tudo indica, os paulistas se aproximaram do valor pedido pelo Inter, cerca de R$ 14 milhões mais a assunção da dívida anterior com o Flamengo, e o acordo pode ser fechado a qualquer momento. Com isso, Bruno Henrique deve se juntar a Carbonero e Valencia como os novos titulares colorados para a reta final de Gauchão.