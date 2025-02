Morre aos 71 anos ex-vice-presidente de futebol do Inter Luís Anápio Gomes

O ex-vice-presidente de futebol do Inter Luís Anápio Gomes morreu por volta das 19h desta segunda-feira (17) em Porto Alegre em decorrência de um câncer. Aos 71 anos, ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Moinhos de Vento havia 40 dias.

Gomes deixa a esposa Ana Maria Satt, dois filhos, Camila e Bernardo, e um neto, Henrique. O velório iniciou às 10h desta terça-feira no Crematório Metropolitano. A despedida está marcada para as 16h.

se manifestou por meio de nota publicada em seu site. “O Sport Club Internacional recebe com profundo pesar o falecimento do conselheiro Luís Anápio Gomes., o ex-dirigente ocupou, ao longo de sua vida política, uma série de funções no Colorado, incluindo as vice-presidências de Finanças e Futebol. Em homenagem póstuma a Luís Anápio, grande exemplo de amor e devoção ao Colorado, a bandeira do Beira-Rio será hasteada em meio-mastro.”