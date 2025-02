Roger tem semana cheia para definir substituto de Alan Patrick no Inter

A vitória sobre o Monsoon no último sábado (15) confirmou ao Inter a melhor campanha da fase classificatória do Campeonato Gaúcho e definiu o confronto contra o Caxias nas semifinais. Agora, com o primeiro objetivo da temporada alcançado, o time se concentra na fase decisiva do torneio, que começa no próximo sábado (22) às 16h30min, no Estádio Centenário. Tendo uma semana livre para treinos, caberá a Roger Machado escolher o substituto do lesionado Alan Patrick.

A lesão ligamentar no tornozelo direito praticamente garante que o camisa 10 ficará fora do jogo de ida das semifinais, restando a dúvida sobre sua presença na volta. Outro desfalque certo é Wesley, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda e dificilmente retornará ainda neste Gauchão.

No primeiro teste sem a dupla, Roger Machado escalou Valencia e Carbonero, adotando um esquema com dois pontas e dois atacantes, e aprovou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 no Beira-Rio. "O que vi em campo me dá segurança de poder alterar essas peças mudando a dinâmica do time, porém preservando elementos importantes da estrutura tática", avaliou o técnico, indicando a possibilidade de manter a formação.

Outra alternativa é uma trinca de pontas, com Vitinho, Wanderson e Carbonero, deixando Valencia no banco. Tabata, que retorna de lesão, e Gustavo Prado, recém-chegado da seleção sub-20, também aparecem como opções, mas correm por fora na disputa.

As primeiras pistas sobre a escalação começarão a surgir a partir das 16h30min desta terça-feira (18), quando o elenco colorado se reapresenta no CT Parque Gigante. No extracampo, a atenção se volta para Thiago Maia, que negocia com o Santos e deve ter seu futuro definido até sexta-feira.