Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Gaúcho

A primeira fase do Campeonato Gaúcho acabou no último sábado (15), e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já divulgou a tabela de transmissão dos confrontos. Nas semifinais, teremos a dupla Gre-Nal contra a dupla Ca-Ju e os dois primeiros jogos ocorrerão no próximo sábado (22).

Às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, haverá o duelo entre Caxias e Inter. A partida terá transmissão da RBS TV, SporTV e Premiere. Mais tarde, às 21h30min, na Arena do Grêmio, o Tricolor recebe o Juventude, em jogo televisionado pelo SporTV e Premiere.

Os confrontos de volta, que definirão quem avança para a final do Gauchão, ocorrem no sábado seguinte, 1º de março, durante o feriadão de Carnaval. E a ordem, horário e transmissão dos jogos, irá inverter.

A partida entre Juventude e Grêmio está marcada para as 16h30min no Estádio Alfredo Jaconi e será transmitido pela RBS TV, SporTV e Premiere. Já Inter e Caxias acontecerá às 21h30min no Beira Rio, podendo ser acompanhado pelo SporTV e Premiere.



As quatro equipes buscam chegar à grande final do Gauchão, que é tratado como o mais importante dos últimos anos. A equipe gremista tem a missão de defender a atual sequência de sete títulos e chegar a histórica marca do maior rival com oito conquistas de maneira seguida. O objetivo do Inter é claro: impedir o Tricolor de alcançar o octa.

A dupla Ca-Ju, por sua vez, procura repetir suas campanhas históricas de títulos. A última vez que o Alviverde levantou o troféu de campeão do Estado foi em 1998. Já o Grená, conseguiu se consagrar campeão em 2000, comandado pelo, na época novato, Tite.