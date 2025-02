Veja a situação de cada clube após o encerramento da primeira fase do Gauchão

Neste sábado (15), seis jogos encerraram a fase classificatória do Campeonato Gaúcho e definiram o futuro das 12 equipes que participam da competição em 2025. Após oito rodadas, já estão definidos os confrontos das semifinais, os times que disputarão o Quadrangular do Rebaixamento e as equipes que lutarão por uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Confira abaixo a situação de cada grupo:

Semifinais: dupla Gre-Nal x dupla Ca-Ju

O Inter se mostrou superior ao longo da fase classificatória, terminando com 20 pontos e garantindo a liderança geral, além da vantagem de decidir em casa nas semifinais, após vencer o Monsoon neste sábado. Já o Caxias, com 14 pontos, conseguiu a vaga como melhor segundo colocado e enfrentará o líder na luta por uma vaga na final.

O Juventude, com 19 pontos, terminou logo atrás e será o adversário do Grêmio nas semifinais. O time de Caxias do Sul venceu o Pelotas na última rodada e garantiu a segunda posição, enfrentando o Tricolor no Jaconi no jogo de volta do mata-mata. O Grêmio, por sua vez, ficou em terceiro lugar com 17 pontos, após vencer o Ypiranga em Erechim.

Caxias x Inter - Decisão em Porto Alegre, no Beira-Rio.

Grêmio x Juventude - Decisão em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi.

Troféu Farroupilha: a luta por uma vaga na Copa do Brasil

As equipes que terminaram a primeira fase entre a 5ª e a 8ª posição na tabela geral terão mais uma oportunidade de se destacar no Troféu Farroupilha, que dá ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil de 2026. O torneio será disputado em formato de mata-mata e contará com os seguintes confrontos:



Ypiranga (5ª posição) x Monsoon (8ª posição) – Decisão em Erechim, no Colosso da Lagoa

Guarany (6ª posição) x São Luiz (7ª posição) – Decisão no Estrela D’Alva, em Bagé

Quadrangular do rebaixamento: Brasil, Pelotas, São José e Avenida na disputa pela permanência

A última rodada da primeira fase foi decisiva para definir os times que vão disputar o Torneio do Rebaixamento, e o Brasil de Pelotas foi um dos maiores prejudicados. O empate em 1 a 1 com o Avenida deixou o Xavante com a 4ª pior campanha, garantindo sua presença no quadrangular que decidirá quem será rebaixado para a Série A2 em 2026.

Além do Brasil, o seu maior rival, Pelotas, que terminou com a 3ª pior campanha, o São José, com a 2ª pior, e o Avenida, com a pior campanha, completam o grupo dos quatro clubes que vão lutar contra o descenso.

Ao contrário das outras disputas, o Quadrangular do Rebaixamento será jogado em pontos corridos, ou seja, todos os times vão se enfrentar em dois turnos, totalizando seis partidas para cada um. Os dois melhores ao final dessa fase garantem permanência na elite do futebol gaúcho, enquanto os dois piores serão rebaixados para a Divisão de Acesso. As partidas ocorrem entre 19/2 e 16/3