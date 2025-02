Em jogo paralisado por chuva, Inter vence Monsoon e confirma melhor campanha do Gauchão

A forte chuva que atingiu Porto Alegre na tarde deste sábado (15) não foi suficiente para atrapalhar o Inter. Pela 8ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, o Colorado venceu o Monsoon por 2 a 0 no Beira-Rio, com gols de Bruno Henrique e Marcos Arthur (contra). Com o resultado, o Alvirrubro confirmou a melhor campanha da primeira fase e garantiu a vantagem de decidir a semifinal contra o Caxias em casa.

Sem os lesionados Wesley e Alan Patrick, Roger Machado também decidiu poupar o volante Fernando e o zagueiro Vitão. Com um time misto em campo, era natural que a equipe precisasse de tempo para se ajustar, mas a chuva mudou o cenário. O gramado rapidamente acumulou poças, dificultando a troca de passes e comprometendo o andamento do jogo. Aos 7 minutos, sem condições de prosseguir, o árbitro Roger Goulart interrompeu a partida.

23 minutos depois, a bola voltou a rolar. Com a chuva cessando e a drenagem do Beira-Rio cumprindo seu papel, Inter e Monsoon enfim puderam jogar, ainda que em um ritmo mais lento no início. Aos 52 minutos, surgiu o primeiro lance de perigo: Valencia recebeu dentro da área, driblou o goleiro e foi derrubado – pênalti. Na cobrança, porém, Borré parou em Max.

O pênalti desperdiçado não abalou o Inter. Quatro minutos depois, Carbonero avançou pela esquerda e rolou para Borré, que encontrou Bruno Henrique na entrada da área. O volante bateu rasteiro, sem chance para o goleiro. 1 a 0.

Mais uma vez, em um intervalo de quatro minutos, o Inter balançou as redes. Aos 60, Victor Gabriel lançou para Carbonero, que cruzou para a área. Marcos Arthur tentou afastar, mas acabou desviando contra o próprio gol, ampliando a vantagem colorada.

Com a vantagem de dois gols, os jogadores foram para o intervalo. No entanto, a etapa final teve um ritmo mais morno, praticamente protocolar. O Inter não buscou manter a intensidade para ampliar o placar, enquanto o Monsoon parecia mais atento aos resultados dos outros jogos.

Entre os poucos destaques do segundo tempo, Roger Machado promoveu a estreia de Ramon e deu minutos à promessa Yago Noal. No mais, a única jogada relevante foi um gol anulado de Bernabei. Aos 17 minutos, o lateral-esquerdo recebeu passe de Valencia e finalizou cruzado para as redes, mas o VAR apontou impedimento do equatoriano na origem do lance.

No apito final, ambos os times saíram com motivos para comemorar. O Inter garantiu a liderança geral do Gauchão, com 20 pontos, enquanto o Monsoon escapou do quadrangular do rebaixamento e assegurou vaga na Taça Farroupilha. No próximo fim de semana, o Colorado enfrenta o Caxias, enquanto o Trovão da Zona Sul encara o Ypiranga.

Inter (2) Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia), Vitinho, Carbonero (Yago Noal); Borré (Wanderson) e Valencia (Lucca). Técnico: Roger Machado.

Monsoon (0) Max; Sidnei (Itaqui), Arthur (Adryel) e Jeder; João Lucas, Jhonata, Carlos Maia, Thomaz Gomez (Otavio) e Tony Jr. (Léo Bahia); Jarro e Leandro (Cris Magno). Técnico: Guilherme Weisheimer.