Inter: Thiago Maia está vendido ao Santos, afirma o presidente do clube

A caminho do Santos após uma novela arrastada desde o início do ano, o volante Thiago Maia não veste mais as cores do Inter. O atleta de 27 anos está negociado com o Peixe, confirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira, na quarta-feira (19). A transação consiste nos paulistas arcando com as parcelas coloradas junto ao Flamengo, referentes à compra do meio-campista, no ano passado, no valor de 4,5 milhões de euros. Ademais, os gaúchos recebem uma compensação de 2,5 milhões de euros.

A última partida de Maia vestindo vermelho foi no sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, no Beira-Rio. Agora, o técnico Roger Machado encara as semifinais do Campeonato Gaúcho com Bruno Henrique à frente de Fernando na segunda função do meio-campo. O jogo de ida da eliminatória, contra o Caxias, está marcado para sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.