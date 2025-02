Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho no octacampeonato gaúcho, o Grêmio recebe o Juventude na Arena, neste sábado (22), às 21h30min, pelo jogo de ida da semifinal. Após a classificação dramática no meio de semana na Copa do Brasil, o Tricolor volta o foco para o Gauchão em um confronto de Série A, contra o dono da segunda melhor campanha da primeira fase. A partida é um teste importante para o técnico Gustavo Quinteros, que corre contra o tempo para entrosar a leva de reforços que recebeu nos últimos dias. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

Com a preparação encerrada nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, os donos da casa devem ir a campo com uma escalação similar a que passou pelo São Raimundo na competição nacional, em Roraima. A principal alteração pode ocorrer na zaga, com a estreia de Wagner Leonardo no lugar de Rodrigo Ely ou Jemerson. Ademais, Quinteros deve lançar o jovem Igor Serrote na lateral-direita. João Pedro sentiu dores no último jogo e João Lucas está suspenso. Na frente, Amuzu é o principal candidato para substituir o lesionado Aravena.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Olivera, Cristaldo e Amuzu (Monsalve); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Juventude - Gustavo; Ewerthon. Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Erick Farias e ênio. Técnico: Fábio Matias.

Arbitragem: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Rafael Alves e Leirson Martins; No VAR, estará Douglas da Silva.

SERVIÇO GRÊMIO X JUVENTUDE

Local: Arena;

Data e hora: sábado (22), às 21h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;