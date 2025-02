Inter anuncia que Thiago Maia está de saída, seu destino é o Santos

Ao divulgar a lista de relacionados para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, neste sábado (22), no Estádio Centenário, o Inter confirmou, em nota, que o volante Thiago Maia está concluindo sua transferência e, por isso, não joga mais pelo clube. O destino do atleta de 27 anos é o Santos, que tenta a sua contratação desde janeiro.

Pelo ativo, o Colorado recebe 2,5 milhões de euros e repassa ao Peixe o compromisso com o Flamengo pela sua compra, no ano passado, no valor de 4 milhões de euros. Deste montante, 700 mil euros estão atrasados.

LEIA MAIS: Inter encara o Caxias na semi de olho em retorno à final após três anos

Confira na íntegra nota divulgada pelo Inter

"O Sport Club Internacional e o atleta Thiago Maia estão nos trâmites finais para a realização de sua transferência definitiva. Por esse motivo, o jogador estará ausente da partida contra o Caxias. Assim que a operação for concluída, comunicaremos oficialmente."