Com baixas na equipe, Grêmio recebe o Juventude pela semifinal do Gauchão

O Grêmio volta as suas atenções para o confronto de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, no sábado (22), às 21h30min, na Arena. O Tricolor encerra a preparação de olho na decisão contra o time jaconero nesta sexta-feira. A reapresentação ocorreu nesta quinta à tarde, no CT Luiz Carvalho.

Diante da qualidade do adversários e as baixas atuações apresentadas, o time de Gustavo Quinteros precisará de mais repertórios técnicos se quiser sair com a vantagem de Porto Alegre. O técnico gremista justifica a falta de inspirações técnicas ao pouco tempo de treino com os novos reforços. "Recebi os reforços há pouco tempo, pouco pude treinar com eles. O trabalho não começou há 4 semanas, começará na sequência, com treinos táticos e com o elenco completo”, afirmou.

Além da atuação da equipe, as lesões também preocupam a comissão técnica para a semifinal. "João Pedro sentiu uma entorse no tornozelo. Aravena teve uma dor muscular. Infelizmente preocupam para a semifinal. Villasanti também reclamou de dores”, informou o técnico gremista na coletiva após o jogo contra o São Raimundo.

Além das possíveis baixas antecipadas na coletiva, o líder da casamata tricolor não terá à disposição o lateral direito João Lucas, que cumpre suspensão após expulsão contra o Ypiranga no último sábado (15). Abrindo espaço para a utilização do jovem Igor Serrote, que retorna da seleção brasileira sub-sub 20, como titular.

Com esses problemas apostos, o Tricolor reencontra a equipe da Serra gaúcha com a provável escalação: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo (Rodrigo Ely) e Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti (Dodi) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera; Amuzu e Braithwaite. Já os visitantes, que tiveram uma semana livre para treinar, devem ir a campo com Gustavo; Ewerthon; Abner; Marcos Paulo e Felipinho; Giraldo; Jadson e Jean Carlos; Ênio; Erick Farias e Batalla.

Vale ressaltar que a ordem dos confrontos da semifinal são definidos pela classificação geral da primeira fase da competição. O Alviverde ficou em 2º com 19 pontos contra o 3º lugar dos porto-alegrenses, assim, o primeiro jogo será na Arena e o segundo no Alfredo Jaconi, em Caxias, no sábado seguinte (1) às 16h30min.