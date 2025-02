Grêmio vence o São Raimundo nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Em partida fraca nesta quarta-feira (19), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o São Raimundo, mas conseguiu a classificação nos pênaltis, por 4 a 1, e está na segunda fase da Copa do Brasil. Com gol de Kanté pelo lado do time da casa e do estreante Cristian Olivera para o Tricolor, no estádio Canarinho, em Roraima, a equipe gremista mantém o sonho do hexacampeonato vivo.

O jogo ficou marcado, também, pelas estreias, além de Olivera, de Lucas Esteves, que começou como titular, e Amuzu que entrou com a lesão de Aravena. Agora, o time de Gustavo Quinteros aguarda o desfecho do confronto entre Athletic-MG e Barcelona-BA, na próxima terça-feira, para saber seu próximo adversário no torneio.

Mesmo com a disparidade técnica óbvia por se tratar de uma equipe de seria A contra um modesto time de série D, os primeiros 30 minutos de partida não refletiram esta distância de qualidade. Mesmo retendo mais a bola para si e articulando suas jogadas preferencialmente no lado direito de ataque, o Tricolor não conseguiu impor seu ritmo. Com uma chegada logo aos dois minutos, em chute para fora de Esteves, e outra aos 13, com Villasanti, que teve o mesmo destino, o time de Quinteros não apresentava perigo.

Com duas substituições forçadas por lesões de Aravena e João Pedro, a comissão técnica foi forçada a promover a estreia do atacante Amuzu e colocar para jogo o lateral João Lucas. Um primeiro tempo para esquecer.



A primeira grande chance do jogo foi do time mandante. Ygor, aos 39, recebeu na ponta direita e cruzou direito, exigindo uma boa defesa de Volpi. A resposta gremista veio quatro minutos depois, em um bate-rebate na área, após escanteio batido por Cristaldo, Jemerson finalizou na trave direita de Carlos Henrique e Villasanti, no rebote, foi travado pelo defensor.

Com o primeiro tempo muito abaixo do esperado, o time de Porto Alegre voltou para do intervalo precisando mudar de postura, mas não foi o que aconteceu. Aos sete minutos, Ygor acertou um potente chute, obrigando Volpi a realizar mais uma defesa.

O tricolor gaúcho respondeu o ataque adversário aos onze minutos: Olivera recebeu um ótimo passe de Monsalve e saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou em cima dele, perdendo a chance mais clara da partida até então.

Aos 21, o lance que mudaria o rumo da partida. Kanté, que acabara de entrar, recebeu na frente da linha alta da zaga gremista e finalizou na saída de Volpi, colocando o São Raimundo na frente. A partir do gol, o confronto ganhou tons dramáticos. O time gaúcho só conseguiu chances de gols aos 34, em uma cabeçada de Arezo, que entrou no lugar de Amuzu, e aos 40, em outro arremate de cabeça, desta vez de Braithwaite.



Quando a partida parecia estar definida, uma esperança. Já aos 49, o debutante Cristian Olivera pegou a sobra do escanteio e acertou uma bomba de esquerda, igualando o marcador. Ainda antes do apito final, Edenilson recebeu o cartão vermelho direto por conta de uma entrada violenta.

O empate levou a decisão da vaga para as penalidades; Do lado do São Raimundo, Juninho converteu a única cobrança, enquanto Luã e Clebinho desperdiçaram suas chances. Dos batedores gremistas, nenhum erro. Acertaram Braithwaite, Jemerson, Arezo e o goleiro herói da noite, Volpi. Assim, o Tricolor venceu por 4 a 1 e avançou para a próxima fase.

São Raimundo (1) - Carlos Henrique; Guigui; Vera Cruz; Brazilio e Klebinho; Ygor (Jeff Silva) e Belão; Railson (Kanté); Felipe; Guilherme (Juninho) e Luã. Técnico: Chiquinho Viana.

Grêmio (1) - Volpi; João Pedro (João Lucas), Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuellar, Villasanti (Edenílson) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Aravena (Amuzu) (Arezo) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitro - Gustavo Ervino Bauermann (SC).