Presidente da FGF anuncia VAR de fora do Estado na semifinal e final do Gauchão

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (25), o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, anunciou que os jogos de volta da semifinal e a final do Campeonato Gaúcho terão equipes de VAR de fora do Rio Grande do Sul. A decisão se dá pelo "clima bélico e perigoso da competição", conforme destacou o mandatário. Ao seu lado, na sede da entidade, esteve o presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (CEAF/RS), Leandro Vuaden. Ambos se pronunciaram sobre as polêmicas recentes envolvendo a arbitragem do Estadual antes de responderem as perguntas da imprensa.

O tom de preocupação de Hocsman quanto à integridade física dos profissionais de arbitragem foi o que ditou o ritmo da manhã. Ele destacou que a pressão vem desde antes da bola rolar na 1ª rodada da fase de grupos e alertou para a maneira com que os árbitros vem sendo tratados. "Temos que lembrar que são profissionais com carreira e família", ressaltou.

"O clima está muito desproporcional e quero fazer um alerta e deixar registrada a preocupação da federação com a segurança dentro e fora dos estádios. Vocês não tem ideia do que está acontecendo com a equipe de arbitragem do último final de semana (Grêmio x Juventude, na Arena). Precisamos arrefecer os ânimos", completou o presidente ao explicar que as ameaças aos juízes vão de xingamentos nas redes sociais à exposição do endereço de familiares e escolas de seus filhos. Diante deste clima, Hocsman "se viu com as mãos atadas e sem outra escolha a não ser o VAR de outro Estado", conforme destacou. O árbitro de campo segue sendo gaúcho.

Vuaden ficou responsável por explicar como será feita a escolha da equipe que virá ao RS. Ele entrará em contato com a CBF ainda hoje para iniciar os trâmites a fim de definir o VAR de Juventude x Grêmio e Inter x Caxias, neste sábado.

A FGF também passará a disponibilizar ao público os áudios do VAR dos lances solicitados pelos clubes. Primeiro, a direção do time irá à sede da entidade para analisar a gravação junto de profissionais que possam esclarecer as dúvidas sobre tomadas de decisão. Na sequência, a federação irá publicar o conteúdo em seus canais oficiais. Os lances da 1ª fase e dos jogos da semifinal irão ao ar ainda nesta terça, conforme destacou Hocsman.