Após polêmica com arbitragem, Grêmio solicitará equipe de fora do Estado

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no sábado, pela partida de ida do Campeonato Gaúcho, na Arena, o Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (24) no CT Luiz Carvalho para o primeiro treino da semana visando o confronto de volta contra o papo, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado, às 16h30min, em Caxias do Sul. Além do foco nos preparativos para a partida decisiva, a grande indignação da direção tricolor é referente à arbitragem do último jogo.

LEIA TAMBÉM: Grêmio vence o Juventude na Arena e sai na frente na semifinal do Gauchão.

A discussão sobre a atuação do árbitro Jonathan Pinheiro ganhou um novo elemento. Na súmula da partida divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta segunda, o responsável pelo VAR, Douglas Schwengber da Silva, comentou sobre a conduta do vice-presidente de futebol gremista, Alexandre Rossato, após o confronto.

"Venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala do VAR após o final do jogo. Quando saímos, o vice-presidente, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe se direcionando a minha pessoa. Por fim, escutei falarem sobre a figura do meu pai pelas minhas costas", relembrou Douglas.

A direção gremista solicitou os áudios do VAR no lance polêmico. Além disso, realizará um pedido formal para que suas partidas no Campeonato Gaúcho sejam apitadas por profissionais de fora do Rio Grande do Sul.

Dentro das quatro linhas, o Tricolor foi a campo com Monsalve ao lado de Cristaldo entre os titulares. Porém, o meia argentino foi substituído ainda no intervalo pelo técnico Gustavo Quinteros, dando a vaga para Amuzu e centralizando o colombiano. Muito elogiado pelo técnico na entrevista coletiva ao final do jogo, a joia colombiana tem tudo para embalar de vez na titularidade da equipe tricolor e ocupar espaço do camisa 10.

LEIA TAMBÉM: Registrado no BID, Grêmio renova o contrato com Rodrigo Ely.



“Monsalve tem muita técnica individual. O coloquei como extremo para fazer duelos nos últimos metros para desequilibrar e entrar na área. Com o ingresso de Amuzu, conseguimos velocidade no segundo tempo. Creio que ele pode ir muito bem pelo centro do campo e muito bem como extremo”, afirmou Quinteros. “Monsalve tem muita técnica individual. O coloquei como extremo para fazer duelos nos últimos metros para desequilibrar e entrar na área. Com o ingresso de Amuzu, conseguimos velocidade no segundo tempo.e muito bem como extremo”, afirmou Quinteros.

Além dos preparativos para a semifinal do Gauchão, o Tricolor desvia um pouco suas atenções. Após a classificação contra o São Raimundo para a segunda fase da Copa do Brasil, a equipe conhece hoje o próximo adversário na competição, no duelo que ocorre às 19h30min, no estádio municipal Waldomiro Borges, em Jequié, na Bahia, entre Barcelona de Ilhéus e Athetic Club, de Minas Gerais.