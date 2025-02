Registrado no BID, Grêmio renova o contrato com Rodrigo Ely

O Grêmio acertou os últimos detalhes referentes à renovação de contrato do zagueiro Rodrigo Ely. Ainda não anunciado oficialmente pelo Tricolor, a extensão do vínculo com o jogador e a alteração salarial foram publicadas em um “furo” do Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na tarde da última quinta-feira (20). Apesar da não divulgação do tempo de prorrogação contratual, as informações dão conta de uma extensão de duas temporadas. O contrato do zagueiro encerrava-se no fim deste ano.



Ely havia recebido no início de fevereiro, uma sondagem do Alavés-ESP, clube em que atuou de 2017 até 2021. Na época, CEO do clube espanhol, Mohamed El Assy, em entrevista coletiva, afirmou que a equipe gostaria de contar com o defensor. “Dissemos que queríamos um zagueiro central e era um zagueiro específico: Rodrigo Ely”, disse. Por vontade do próprio jogador, as negociações não evoluíram.

Atualmente titular da equipe de Gustavo Quinteros, o defensor realizou seis jogos com a camisa tricolor, somando quatro gols sofridos (sendo três no Campeonato Gaúcho, na qual faz parte da melhor defesa da competição) e um na Copa do Brasil.



Contratado em agosto de 2023 junto ao Almería-ESP, o atleta, nestes dois anos em Porto Alegre, não conquistou a unanimidade da torcida. Sendo preterido em vários jogos pelo técnico da época, Renato Portaluppi, o zagueiro não teve boas atuações e não passou segurança para o time. Com as lesões de Walter Kannemann e o fim de carreira de Pedro Geromel em 2024, Ely assumiu a titularidade e finalizou o ano passado como titular.



























