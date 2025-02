Anthoni projeta jogo contra o Caxias e fala sobre pressão pelo título estadual

A três dias do jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, o goleiro Anthoni concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), no CT Parque Gigante, após o segundo treino da equipe na semana. Titular do Inter em 2025 por conta da lesão de Rochet no joelho esquerdo, o jogador de 24 anos, cria do Celeiro de Ases, projetou o confronto de sábado, às 21h30min, no Beira-Rio. Ele também falou sobre uma eventual final — vantagem no placar agregado torna os donos da casa ainda mais favoritos — e a pressão por voltar a vencer o Gauchão depois de oito anos.

"A verdade é que a vantagem pode ser enganosa. Podemos ser surpreendidos se não entrarmos atentos. Mas a parte mental está clara, precisamos ter seriedade e noção do contexto histórico da necessidade de voltar à final. Só assim vamos conseguir a classificação", alertou o arqueiro. Na temporada, são quatro gols sofridos em nove jogos oficiais, além dos dois tentos contra o México, na derrota por 2 a 0 no amistoso preparatório do Estadual.

Anthoni também falou sobre os dois sentimentos que vive em relação ao clube e a responsabilidade como atleta: "vivo um sonho. Tenho uma história muito longa no Inter e um sentimento diferente de torcedor. Sei a importância desse título". Ele completa ao explicando os passos que dá para lidar com a pressão no Estadual. "Não é segredo que tenho acompanhamento psicológico disponibilizado pelo clube. É daí que parte o essencial. Mas não tem como inibir a pressão, sempre vai ter um fator externo. Por mais que a gente não procure, ele chegam até nós. O que me ajuda dentro de campo também é a magia de vestir a camisa".

Em meio à maior sequência da carreira, o arqueiro será titular em uma eventual final. Sem condições de jogo, Rochet só deve retornar aos gramados para a disputa do Campeonato Brasileiro, que se inicia na segunda quinzena de março.