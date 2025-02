Inter treina com os titulares no gramado do CT Parque Gigante

O segundo treino no CT Parque Gigante de olho no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho não contou com novidades no Inter. Em atividade aberta à imprensa na manhã desta quarta (26), o trio Alan Patrick, Wesley e Borré permaneceu na academia. Eles alternam entre trabalhos internos e corridas em volta do gramado e, para o duelo com o Caxias, no sábado, às 21h30min, no Beira-Rio, não estarão à disposição.

Em um primeiro momento, o trabalho foi tático em campo reduzido, enquanto os goleiros treinavam separados. Na sequência, o grupo se juntou para uma simulação de situações de jogo. Sem surpresas no horizonte, o técnico Roger Machado deve repetir a escalação que venceu por 2 a 0 na Serra. Os onze titulares trabalharam normalmente.

Com uma semana entre os confrontos, o grupo tem tempo de sobra para recuperar a parte física, que costuma afetar atletas mais experientes como Fernando e Bruno Henrique. Com outras duas sessões no cronograma, o comandante colorado encerra a preparação na sexta.