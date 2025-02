Grêmio encara o Juventude de olho na oitava final seguida do Gauchão

Visando a oitava final seguida do Campeonato Gaúcho, o Grêmio sobe a Serra para enfrentar o Juventude que vem abalado após a eliminação para o Maringá na primeira fase da Copa do Brasil. Para isso, o Tricolor leva na bagagem a vantagem mínima de um gol, no entanto, importante, conquistada no jogo de ida na Arena. No duelo deste sábado (1º), às 16h30min, o time de Gustavo Quinteros tem dúvidas pontuais no meio-campo e no ataque para o embate no Alfredo Jaconi. Na manhã desta sexta (28), o grupo realiza a última atividade no CT Luiz Carvalho antes do deslocamento para Caxias do Sul

O treinador teve, pela primeira vez desde que chegou, uma semana só para treinos. Com todos os recentes reforços à disposição e o retorno de Pavón após lesão muscular na coxa esquerda, o comandante deve escalar seu time ideal.

O único questionamento é entre Cristaldo e Amuzu. O camisa 10 jogou pouco na partida de ida, enquanto o belga, que o substituiu, deu a assistência para o gol de Cristian Olivera, que decretou o triunfo. Porém, o camisa 9 não suporta 90 minutos e este é um detalhe a ser considerado. Assim, o Tricolor deve ir a campo com Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar e Villasanti; Cristaldo (Amuzu), Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.

Já o Papo chega com a necessidade de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão no tempo normal. Com a queda na Copa do Brasil, a equipe do técnico Fábio Matías precisa reverter o cenário atual para evitar uma segunda eliminação em menos de quatro dias. A provável escalação dos mandantes conta com Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias.

Vale relembrar o retrospecto recente dos times em mata-mata no Estadual. Na final do ano passado, o Grêmio se sagrou heptacampeão após o empate sem gols no Alfredo Jaconi e a vitória por 3 a 1, na Arena. Nos últimos dez anos, houve outras três eliminatórias, com duas classificações gremistas, em 2015 e 2019, na semi e nas quartas de final, respectivamente. A classificação dos jaconeros aconteceu em 2016, na semi, ano em que foi vice-campeão para o Inter.

Fora das quatro linhas, o Tricolor acertou a venda do volante destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Kaick, para o FC Dallas, dos EUA, por US$ 4 milhões (R$ 23 milhões). Por outro lado, a direção segue em tratativas com San Lorenzo, da Argentina, pelo zagueiro colombiano Jhohan Romaña. A janela de transferências fecha nesta sexta.