Grêmio vende o jovem Kaick ao FC Dallas, dos Estados Unidos, por US$ 4 milhões

Com a janela de transferências internacional se encerrando no final desta sexta-feira (28), o Grêmio acertou a venda do volante Kaick, de 19 anos, ao FC Dallas, dos Estados Unidos, pelo valor de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 23 milhoes) por 80% do passe. O Tricolor permanece com 20% de uma futura venda.

Entretanto, o capitão e um dos destaques da última Copa São Paulo sub-20 se despede com apenas um jogo pelo profissional, na última rodada da primeira fase Campeonato Gaúcho, na vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0. Promovido após a disputa da Copinha para o elenco principal, o jovem deve desembarcar em solo norte-americano nos próximos dias para assinar com o clube da MLS.

Outro atleta que pode deixar o clube é o meia Pepê, que perdeu espaço com a chegada do técnico Gustavo Quinteros. Contratado em 2023 por R$ 8 milhões junto ao Cuiabá, ele foi titular no seu primeiro ano, acumulou más atuações na temporada passada e pouco jogou em 2025. Com apenas quatro jogos no ano, o jogador não deve permanecer em Porto Alegre. A equipe do Vitória aparece como um interessado para leva-lo à Salvador.