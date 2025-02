Visando duelo contra o Juventude, Quinteros tem dois treinos para defnifir titulares

Dando sequência na semana livre que tanto esperava desde sua chegada, o técnico Gustavo Quinteros realizou nesta quarta-feira (26) mais uma série de atividades focadas no confronto de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, neste sábado (1º), às 16h30min em Caxias do Sul. Lembrando que o Grêmio tem a vantagem do empate por conta da vitória no primeiro jogo por 2 a 1. Além da preparação para a decisão, a equipe gremista tomou conhecimento do seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil.



Classificado na competição após uma suada vitória nos pênaltis contra o São Raimundo na primeira fase, a equipe gremista enfrentará o Athletic Club, de Minas Gerais, na sequência do torneio. Com a vitória dos mineiros por 2 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus na terça-feira, ficou definido o confronto para o dia 5 de março, no estádio Arena Sicredi, em São João Del-Rei, mando da equipe de Minas. O formato será em jogo único e penalidades em caso de empate.

No entanto, o foco na Copa do Brasil fica para a próxima semana. Quinteros pretende, nos treinos desta quinta (27) e sexta-feira (28), definir o time que vai a campo no sábado. Com a grande dúvida entre o meia Cristaldo e o atacante Amuzu para iniciar a partida, a tendência é de manutenção do time que jogou a partida em Porto Alegre. Monsalve parece ter conquistado sua vaga de titular.



