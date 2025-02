FGF divulga os áudios do VAR da partida entre Grêmio e Juventude

Com toda a polêmica envolvendo a arbitragem no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Juventude, que acabou 2 a 1 para o Tricolor, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou os áudios do VAR da partida, nesta terça-feira (25). Os momentos divulgados são o pênalti não marcado em cima de Monsalve no primeiro tempo, e o gol gremista anulado na etapa final.



O lance com maior indignação dos dirigentes gremistas é o suposto pênalti em Monsalve. No momento do contato que leva o camisa 11 ao chão, o árbitro Jonathan Pinheiro afirma que não vê um choque proposital. “Nada. Ele (Monsalve) deixou bater. Ele botou o pé na frente e deixou bater”, relata.

LEIA TAMBÉM: Presidente da FGF anuncia VAR de fora do Estado na semifinal e final do Gauchão.



Com o encerramento da jogada, a cabine do VAR analisa o lance, mas chega a conclusão de que o zagueiro Abner, do Juventude, acerta primeiro a bola. “O jogador do Grêmio antecipa, mas o jogador defensor primeiro faz um contato com a bola e há esse contato com o jogador do Grêmio por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chuta a bola é o jogador do Juventude. Segue com a decisão do campo. É uma jogada limite, ok, atenção”, afirma Douglas da Silva.



Outro lance que gerou repercussão foi o gol anulado de Edenílson. No jogo, após ir à cabine do VAR, Pinheiro assinalou falta do meio campista Camilo sobre Jadson. No campo, a primeira impressão do árbitro é de jogada limpa. “Só bola”, afirma. Mas ao ir à cabine, se depara com um contato do jogador gremista na roubada de bola. "Vou assinalar tiro livre indireto. Ele puxou a camisa em cima”, decidiu. Com o encerramento da jogada, a cabine do VAR analisa o lance, mas chega a conclusão de que o zagueiro Abner, do Juventude, acerta primeiro a bola. “O jogador do Grêmio antecipa, mas o jogador defensor primeiro faz ume há esse contato com o jogador do Grêmio por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chuta a bola é o jogador do Juventude. Segue com a decisão do campo, ok, atenção”, afirma Douglas da Silva.Outro lance que gerou repercussão foi o gol anulado de Edenílson. No jogo, após ir à cabine do VAR, Pinheirosobre Jadson. No campo, a primeira impressão do árbitro. “Só bola”, afirma. Mas ao ir à cabine, se depara com um contato do jogador gremista na roubada de bola. "Vou assinalar tiro livre indireto.”, decidiu.

LEIA TAMBÉM: Após polêmica com arbitragem, Grêmio solicitará equipe de fora do Estado.



Antes de encaminhar Pinheiro ao monitor, o árbitro do VAR, no primeiro momento, afirma: “Com os braços, (a jogada) foi de forma limpa”. Mas na sequência, refaz sua fala: “Há um contato com a perna e um puxão no jogador”. E sugere a revisão para uma possível falta. Antes de encaminhar Pinheiro ao monitor, o árbitro do VAR, no primeiro momento, afirma: “Com os braços, (a jogada) foi”. Mas na sequência, refaz sua fala: “Há um contato com a perna e um puxão no jogador”. E sugere a revisão

O Grêmio, através da figura do diretor do Departamento de Futebol, Augusto Peixoto, foi até a sede da FGF em busca de explicação e entendimento dos lances, na tarde desta terça-feira. Mais cedo, pela manhã, a entidade anunciou que a equipe do VAR da partida de volta, no Alfredo Jaconi, no sábado (1º), será de outro estado.