Rio Open vende 2 mil litros de chope, mil sanduíches e 10 mil itens por dia

Além de esgotar os ingressos para todos os dias em menos de 24 horas, o Rio Open também tem sido um fenômeno de vendas em seu espaço de convivência, chamado de Leblon Boulevard. A reportagem conversou com os lojistas e levantou alguns números desta semana do evento de tênis:

DOIS MIL LITROS DE CHOPE POR DIA

O torneio conta com dois stands de chope: um principal, já perto da quadra Guga Kuerten e outro próximo da entrada do boulevard. Eles são da marca "Black Princess". A média de consumo tem sido de cerca de 40 barris somando as duas lojas. Isso significa que são mais de dois mil litros de chope por dia. Considerando que cada chope é vendido por R$ 20, o lucro bruto diário é de R$ 133 mil somente com este tipo de bebida.

MIL HAMBÚRGUERES, 600 FATIAS DE PIZZA, 500 AÇAÍS E 300 EMPANADAS

O setor gastronômico também tem tido uma alta venda, principalmente nas lojas que vendem lanches mais populares. A hamburgueria "Seu Vidal" tem vendido mil hambúrgueres por dia. São dois tipos de sanduíches: um a R$ 30 e outro a R$ 34. As fritas saem a R$ 23, mas há promoção se comprar o combo. Já a "Pizza Al Taglio" comercializa uma média de 600 fatias. Cada uma sai a R$ 29,90.

A sorveteria "Magnum" vende mais de 600 picolés. Eles saem a R$ 23,90. A "OakBerry" vende de 450 a 500 açaís (número obtido apenas em um de seus quiosques). Há opções de R$ 30 ou R$ 35. Já a "La Panata" vende cerca de 300 empanadas. Elas custam R$ 18.

Há ainda cachorro quente, pipoca e opções mais rebuscadas como risotos, massas e petiscos variados. Entre os drinks, vinho, gin, vodka, espumantes, entre outros. Mais uma vez fornecedora de material esportivo do Rio Open, a Fila também tem lucrado com o evento. Com uma grande loja oficial no centro do Leblon Boulevard, ela tem vendido cerca de dez mil itens por dia.

A marca estima que terá um aumento de vendas de cerca de 30% em relação ao ano passado. Como já tinha expectativa por uma alta demanda, ela ampliou seu portfólio de produtos, que possui mais de 500 peças. Os preços variam de R$ 59,90 a R$ 1,199,99.