João Fonseca afirma que não conseguiu ser autêntico no Rio Open

A eliminação precoce no Rio Open vai custar boas posições para João Fonseca no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O tenista de 18 anos deve perder oito colocações e deixar o top 70 na próxima atualização da lista na próxima segunda-feira. Tenista deve passar para a 76ª posição. O brasileiro foi eliminado logo na primeira rodada pelo francês Alexandre Müller, 60º do ranking, por 2 sets a 0 (6/1 e 7/6 (7/4)), na noite de terça.

Após o revés, o jovem comentou sobre seu desempenho aquém do esperado em solo carioca: "não consegui jogar meu jogo, não consegui ser do meu jeito dentro de quadra, meu jeito alegre, meu jeito feliz de jogar, não consegui jogar com o público, essa foi a minha frustração hoje, não consegui ser eu dentro de quadra".

Fonseca defendia a pontuação obtida no ano passado, quando alcançou a surpreendente fase de quartas de final no saibro do Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense. Sem defender os 100 pontos que tinha conquistado, ele sairá da lista dos 70 melhores do mundo.

O brasileiro ocupa atualmente o 68º posto, a melhor posição de sua carreira. Ele alcançou tal marca na segunda desta semana, após obter o melhor resultado de sua trajetória entre os profissionais, com o título do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, no último domingo.

"Sabia que o nervosismo iria bater e que eu teria que enfrentar o medo de jogar com tanta gente. Tentei de todas as formas e com todas as minhas forças, mas infelizmente não consegui. Faz parte do esporte, esses momentos vão chegar. Agora é seguir evoluindo e aprendendo com essas experiências para ficar mais forte no futuro”, comentou Fonseca, que deve voltar às quadras em março, nos Estados Unidos.