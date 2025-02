Algoz de João Fonseca vence mais uma e avança às quartas de final do Rio Open

Algoz de João Fonseca na rodada de abertura, o francês Alexandre Müller fez mais uma vítima no Rio Open. Na noite desta quinta-feira (20), o número 60 do mundo eliminou o argentino Tomas Martin Etcheverry, 43º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), em 2h08min de confronto.

O triunfo levou Müller para as quartas de final, na qual terá pela frente a vítima de Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires, no último domingo. Francisco Cerundolo, atual 26º do ranking, avançou no Jockey Club Brasileiro ao superar o italiano Luciano Darderi por 6/7 (1/7), 6/3 e 6/2.

No Rio, Müller se tornou rapidamente famoso ao protagonizar a maior zebra da competição até agora. Na terça, ele despachou Fonseca, que vinha embalado pelo título na Argentina, o primeiro de sua carreira em nível ATP e contava com o apoio maciço da torcida. O francês dominou o tenista da casa com facilidade e venceu por 2 a 0.

Na capital fluminense, o tenista de 28 anos busca o seu segundo título de nível ATP. E a primeira final em um ATP 500. Nesta quinta, Müller e Etcheverry fizeram um set inicial marcado pelo equilíbrio. Longe de repetir a grande performance da estreia, contra João Fonseca, o francês trocou quebras de saque com o rival até o placar estabilizar em 5/5. Ligeiramente superior, Müller buscou nova quebra e encaminhou a vitória na parcial.

O duelo parelho seguiu no segundo set. Cada tenista obteve uma quebra e a disputa precisou ser resolvida no tie-break. Müller, então, elevou o nível do seu jogo e confirmou o triunfo. Outro confronto das quartas de final foi definido mais cedo. O português Jaime Faria enfrentará o argentino Camilo Ugo Carabelli após despachar o espanhol Jaume Munar por 6/4, 2/6 e 6/3. Carabelli, por sua vez, venceu o bósnio Damir Dzumhur por duplo 6/4.