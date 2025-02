Com início de temporada atípico, Bia Haddad cai nas duplas em Dubai

Beatriz Haddad Maia faz um início de temporada para ser esquecido. E, nesta quinta-feira (20), amargou mais uma eliminação. Depois de cair na estreia de simples em Dubai, a brasileira se despediu nas duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, nas quartas de final do WTA 1000.



Ainda em busca do primeiro título com a "nova" parceira, Bia Haddad não conseguiu superar as principais favoritas em Dubai, a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend. Mesmo realizando um jogo equilibrada, a dupla da brasileira acabou eliminada de virada, parciais de 6/3, 4/6 e 7/10.

LEIA TAMBÉM: João Fonseca afirma que não conseguiu ser autêntico no Rio Open.

Bia e Laura vêm ensaiando coisas boas na parceria, pois já somaram um vice no ano, em Adelaide, e pararam nas semifinais em Doha. Mas não tiveram sorte com a chave em Dubai, caindo diante das principais cabeças de chave já nas quartas. Mesmo assim, jogaram de igual para igual.



Brasileira e alemã começaram bem o jogo e quebraram logo no terceiro game. Repetiram a dose na nona parcial para abrir 1 a 0 com 6 a 3. Mas não mantiveram o ritmo no set a seguir, no qual perderam o serviço duas vezes. Devolveram um, mas caíram por 6 a 4, levando a decisão no super tie-break.



Na parcial de desempate, Bia e Laura abriram um mini break com 4 a 3 e dois serviços. Não aproveitaram, contudo. Depois do empate por 5 a 5, nada mais deu certo e as rivais arrancaram para fechar em 10 a 7 no segundo match point.