Guga diz que João Fonseca está no caminho de ser número 1

O ex-tenista Gustavo Kuerten, primeiro tenista latino-americano a ser considerado número 1 do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em 2000, vê João Fonseca, de apenas 18 anos, com potencial de estar entre os melhores do mundo em pouco tempo.

Em dois anos, Fonseca foi campeão do US Open juvenil (2023), campeão do ATP Next Generation, para atletas de até 20 anos (2024), chegou às quartas de final do Rio Open de 2024, disputou o Australia Open em 2025 e conquistou o ATP na Argentina. Dois dias depois do título na Argentina, foi eliminado na primeira rodada do Rio Open, após derrota por 2 sets a 0 para o francês Alexandre Muller, na última terça-feira (18).

"O potencial que João apresenta nas quadras a gente já vê há dois anos, e é fruto de um trabalho elaborado. Vai além do garoto que bate na bola e começa a acertar tudo. São 12 anos de trabalho, suor, dedicação", disse Guga em evento no Leblon, zona sul do Rio, a dois dias da final do Rio Open, que acontece no próximo domingo (23).

Guga, contudo, entende que é preciso cautela com o jovem. "O caminho está montado para ser número um do mundo, mas há armadilhas e ele vai ter que passar por isso". O ex-tenista, que conquistou 20 títulos ao longo da carreira, entre eles um tricampeonato de Roland Garros (1997, 200 e 2001), vê semelhanças de seu jogo à época com o estilo de Fonseca. "Desengonçadinho que nem eu, mas o cabelo vai ser difícil igualar", brinca Guga, que costuma conversar com o técnico de Fonseca, Guilherme Teixeira, responsável há seis anos pelos treinos da jovem promessa.

"João tem um tênis fluído, agressivo, toma iniciativa. Bastante proposta de jogo que está na essência do nosso jogo também. É natural para o tenista brasileiro esse tipo de iniciativa e proposta de jogo mais alegre, solto, assumindo risco e sendo criativo." Fonseca vai disputar o Miami Open, em março, nos Estados Unidos, e também recebeu convite para participar do torneio de Indian Wells.

O Rio Open continua nesta sexta (21) sem brasileiros -Thiago Monteiro, o remanescente, foi eliminado nas oitavas. A principal atração das quartas de final é o duelo entre o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, e o argentino Francisco Comesana, 86°.